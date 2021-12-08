Что сегодня удалили и что осталось в Call of Duty: Warzone?

Начался ранний доступ к новой карте Call of Duty: Warzone — острове в Тихом океане. Вместе с этим в королевской битве прошли масштабные изменения — множество старого снаряжения удалили, добавив и много нового. Мы решили рассказать, с чем теперь можно и нельзя бегать в режиме Vanguard Royale.

Что сегодня удалили из Warzone?

Оружия из Modern Warfare и Black Ops Cold War;

Награды: лук с разрывными стрелами, автоматическая турель, взрывной дрон и машинка RC-XD;

Тактическая экипировка: отвлекающая граната, датчик сердцебиения, сенсорная граната, бинокль;

Летальная экипировка: клеймор, семтекс, термит, контактная мина;

Полевые модификации: активная защита, дрон разведки, усиленные патроны;

События: джаггернаут и вертолёт поддержки.

Если вы увидите у своего класса восклицательный знак, значит, там находится предмет из удалённого списка и его надо заменить для полноценного использования экипировки.

Что остаётся в Warzone?

Оружие из Vanguard;

Награды: беспилотник, улучшенный беспилотник, кластерный удар, точный удар;

Тактическая экипировка: дымовая граната M18, оглушающая граната No 69, газовая граната MK V, стимулятор, отвлекающая граната;

Летальная экипировка: метательные ножи, С4, коктейль Молотова, граната;

Полевые модификации: бронепластины, шар для депозита денег, портативное укрытие, маркер для сброса припасов, ящик с припасами, мёртвая тишь;

События: побег из тюрьмы и скидки на магазин (Fire sale).

Важно! Это касается только плейлиста Vanguard Royale, который станет основным для королевской битвы. Со старым снаряжением должны позволить играть в плейлисте с островом «Воскрешение».

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