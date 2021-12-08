Скоро Assassin's Creed Valhalla будет весить до 45 ГБ меньше
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На следующей неделе для Assassin's Creed Valhalla выйдет патч с реконструкцией файлов, благодаря чему игра будет весить значительно меньше — вплоть до 45 гигабайт. Однако сам размер патча также будет значимым.
Размер игры после патча
- ПК — 77 ГБ (сейчас 111 ГБ)
- PS4 — 75 ГБ (сейчас 105 ГБ)
- PS5 — 77 ГБ (сейчас 90 ГБ)
- Xbox One — 63 ГБ (сейчас 93 ГБ)
- Xbox Series — 72 ГБ (сейчас 116 ГБ).
Размер патча
- ПК — 78 ГБ
- PS4 — 67 ГБ
- PS5 — 40 ГБ
- Xbox One — 62 ГБ
- Xbox Series — 71 ГБ
На сколько меньше после патча игра будет занимать
- ПК — 34 ГБ
- PS4 — 30 ГБ
- PS5 — 13 ГБ
- Xbox One — 30 ГБ
- Xbox Series — 44 ГБ.
Точный размер может отличаться в зависимости от установленных языков пакетов.
Летом Ubisoft объявила, что Assassin's Creed Valhalla будут поддерживать как минимум ещё целый год, а в разработке находится большое расширение. По слухам, оно выйдет в мае, а на его прохождение уйдёт около 40 часов.
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