Впервые в истории Discord к серверу присоединились миллион человек

В «Дискорде» за всё время его существования появился сервер, в котором число участников превысило миллион человек. Зайти на Showsgiving 2021 может каждый желающий, прямо сейчас в сети находятся 38 844 человека.

Никакого функционала этот сервер не несёт, да и даже бы не смог, поскольку в нём слишком много человек. Showsgiving 2021 создали для проверки возможностей «Дискорда» и для достижения миллиона пользователей.

По словам журналиста издания Kotaku Люка Планкетта, он листал список пользователей очень долгое время. Он пошутил, что это можно было делать «вечно, потому что список бесконечный». Сложности на сервере возникают даже при отправке сообщений — они могут доходить в течение нескольких часов.

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