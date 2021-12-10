Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 извинились за отсутствие на The Game Awards 2021

Утром 10 декабря прошла церемония The Game Awards 2021. Помимо анонсов и награждения победителей, многие разработчики также представили трейлеры уже анонсированных проектов. Многие пользователи ожидали, что авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 тоже покажут новые геймплейные кадры — всё же с прошлой демонстрации прошло уже полгода — однако этого не произошло.
Ситуацию прокомментировал PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров. Он извинился за отсутствие игры на такой важной выставке и подметил, что «всему своё время».
Несмотря на это, многие фанаты S.T.A.L.K.E.R. 2 не должны сильно расстроиться. Ведь 9 декабря PC Gamer выпустил большой материал про игру с кучей новых деталей. Также авторы поделились и свежими скриншотами проекта.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 на Xbox Series и ПК запланирован на 28 апреля 2022 года. Игра также появится в сервисе Xbox Game Pass.
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