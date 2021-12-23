Аналитики: на Steam Deck работают 80% из 100 самых популярных игр в Steam

Аналитики сайта ProtonDB подсчитали, сколько игр из 100 самых популярных проектов в Steam отлично работают на Steam Deck. По их данным, таких продуктов около 80% — остальные либо не запускаются, либо полностью неиграбельны. В топ-10 вошли Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Team Fortress 2 и GTA V.

Авторы исследования отмечают, что за основу брали платформу Proton, которую Valve использует для эмуляции игр под Windows. Однако вполне вероятно, что разработчики доработают свои продукты специально для Steam Deck — ведь производительности портативного ПК хватает даже для самых «тяжёлых» игр.

Полную информацию о совместимости проектов мы получим уже в феврале 2022 года, когда устройство поступит в продажу.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!