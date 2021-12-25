Фанат League of Legends придумал имя звезде в созвездии Тельца

Интернациональная организация Star Registry выдаёт неофициальные названия небесным телам с 1979 года. Её услугами часто пользуются для обозначения важности того или иного события или личности. В конце декабря специалисты получили заказ на звезду из созвездия Тельца. Теперь она известна как Nerf Aurelion Sol — это имя чемпиона из League of Legends.
Один из фанатов MOBA от Riot Games заплатил, чтобы увековечить героя на небосводе. Имя выбрано не просто так: согласно истории League of Legends, Аурелион Сол появился на свет ещё во время первого формирования вселенной. Могущественный дракон способен одним взмахом создать целую галактику и отличается весьма, скажем так, космическим высокомерием.
Слово Nerf означает «Ослабление», это часто происходит с героями League of Legends во время патчей. Одного персонажа могут усилить, а другого — понерфить. Судя по всему, тот фанат, который заказал имя звезды, очень не любит чемпиона и хочет, чтобы Riot Games поумерила его пыл.
В самой игре Аурелион Сол обычно выполняет обязанности мага с умениями контроля. Создатель звёзд может оглушить оппонентов и уйти в затяжной полёт над картой, а его основное оружие — три маленькие сферы, вращающиеся вокруг него.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 декабря 2021
-
16:40
-
16:14
-
15:47
-
15:22
- 24 декабря 2021
-
22:36
-
21:43
-
21:12
-
20:04
-
19:58
-
19:17
-
19:00
-
18:59
-
18:30
-
17:45
-
17:19
-
16:32
-
16:13
-
14:33
-
14:21
-
13:36
-
13:25
-
12:59
-
12:48
-
11:56
-
11:35
-
11:10
-
10:39
-
10:18
-
09:55
-
09:35
-
09:00
-
08:27
-
08:04
- 23 декабря 2021
-
19:25
-
19:11