Фанат League of Legends придумал имя звезде в созвездии Тельца

Интернациональная организация Star Registry выдаёт неофициальные названия небесным телам с 1979 года. Её услугами часто пользуются для обозначения важности того или иного события или личности. В конце декабря специалисты получили заказ на звезду из созвездия Тельца. Теперь она известна как Nerf Aurelion Sol — это имя чемпиона из League of Legends.

Один из фанатов MOBA от Riot Games заплатил, чтобы увековечить героя на небосводе. Имя выбрано не просто так: согласно истории League of Legends, Аурелион Сол появился на свет ещё во время первого формирования вселенной. Могущественный дракон способен одним взмахом создать целую галактику и отличается весьма, скажем так, космическим высокомерием.

Слово Nerf означает «Ослабление», это часто происходит с героями League of Legends во время патчей. Одного персонажа могут усилить, а другого — понерфить. Судя по всему, тот фанат, который заказал имя звезды, очень не любит чемпиона и хочет, чтобы Riot Games поумерила его пыл.

В самой игре Аурелион Сол обычно выполняет обязанности мага с умениями контроля. Создатель звёзд может оглушить оппонентов и уйти в затяжной полёт над картой, а его основное оружие — три маленькие сферы, вращающиеся вокруг него.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!