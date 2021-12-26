Сорвиголову могут сделать ведущим героем фильмов и сериалов Marvel

Сорвиголова может появиться в будущих сериалах и фильмах Marvel, если верить слухам c Reddit. К роли вернётся Чарли Кокс, который сыграл героя в шоу Netflix.

Согласно утечке, Сорвиголова появится в двух эпизодах «‎Женщины-Халк», премьера которой состоится в 2022 году на Disney+. Герой познакомится с Дженнифер Уолтерс во время судебного процесса, после чего они вместе будут бороться с преступностью.

После событий «‎Женщины-Халк» герой Чарли Кокса заглянет в другие шоу и фильмы Marvel, что сделает его одним из основных персонажей вселенной. Появление Сорвиголовы ожидается в сериалах «Лунный рыцарь», «Железное Сердце», «Войны брони» и «Эхо».

Ранее эти слухи частично подтвердил глава Marvel Studios Кевин Файги. Он отметил, что если Сорвиголова появится в будущих проектах студии, то его в том же образе исполнит Чарли Кокс.

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