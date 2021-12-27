Приключение Mages of Mystralia для ПК отдают бесплатно, но всего 24 часа

После мощных раздач Prey и Control в Epic Games Store решили сбавить градус и раздать экшен-адвенчуру Mages of Mystralia. Забрать проект можно в течение 24 часов, до 19:00 мск 28 декабря.
Действие Mages of Mystralia разворачивается в мире волшебства под названием Мистралия. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Зия. Она обнаруживает у себя способности к магии и начинает путь добра. На пути ей встретятся опасности и головоломки, для решения которых потребуется в первую очередь интеллект.
Официально о следующих раздачах ещё неизвестно, однако в сети раньше времени появились игры, которые займут бесплатные лоты. Например, завтра раздадут Moving Out, а послезавтра пользователей ждёт подарок в виде целой трилогии — Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.
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