Поклонник Valheim добавил в игру напарников

Далеко не всегда в большие игры с открытым миром удаётся поиграть вместе с друзьями. Об этом же подумал игрок в Valheim под ником Salpati и выпустил модификацию Fantasy Followers Pack, позволяющую призвать себе напарника в популярном выживаче.
Позвать на помощь можно одного персонажа из 6 доступных классов: рыцарь, воин, мудрец, рейнджер, колдунья и вор. Для призыва понадобится специальный тотем, который можно создать на верстаке. У союзника при этом большой объём здоровья, но маленький урон. Таким образом автор попытался сбалансировать битвы с боссами и другими скоплениями противников.
Скачать модификацию можно здесь. В дальнейшем Salpati планирует улучшить свой мод: увеличить разнообразие спутников и добавить возможность с ними пообщаться.
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