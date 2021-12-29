Новые продажи PS5 отложили на сутки

Утром 29 декабря магазин DNS планировал запустить продажи PS5, однако в последний момент акцию отложили на 24 часа, до 9:00 мск 30 декабря. Перенос связан с техническими проблемами сайта.

Пока неизвестно, насколько большая партия будет у DNS, однако продавать её планируют свободно, без каких-то дополнительных механизмов вроде писем на почту, смс или лотерейных списков. Приобрести консоль должны те, кто попросту быстрее остальных сможет сделать это. Теперь вопрос в том, сможет ли магазин защититься от вездесущих ботов.

Как и сообщалось ранее, доставка будет осуществляться на новогодних праздниках, поэтому часть заказов может задержаться. Похоже, это последние продажи дефицитной PS5 в российской рознице до наступления 2022 года.