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Новые продажи PS5 отложили на сутки

Новые продажи PS5 отложили на сутки
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Утром 29 декабря магазин DNS планировал запустить продажи PS5, однако в последний момент акцию отложили на 24 часа, до 9:00 мск 30 декабря. Перенос связан с техническими проблемами сайта.

Пока неизвестно, насколько большая партия будет у DNS, однако продавать её планируют свободно, без каких-то дополнительных механизмов вроде писем на почту, смс или лотерейных списков. Приобрести консоль должны те, кто попросту быстрее остальных сможет сделать это. Теперь вопрос в том, сможет ли магазин защититься от вездесущих ботов.

Как и сообщалось ранее, доставка будет осуществляться на новогодних праздниках, поэтому часть заказов может задержаться. Похоже, это последние продажи дефицитной PS5 в российской рознице до наступления 2022 года.

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