Автор Days Gone о «Призраке Цусимы»: тираж нашей игры тоже превысил 8 млн копий

Недавно студия Sucker Punch сообщила об успехах самурайского экшена «Призрак Цусимы». Авторы похвастались результатом в 8 млн копий — достойный результат для эксклюзива PlayStation. Спустя некоторое время геймдизайнер Days Gone Джефф Росс ретвитнул запись и сообщил, что у зомби-экшена были аналогичные продажи за тот же срок, однако Sony не одобрила производство сиквела.

К тому времени, как я ушёл из Sony, Days Gone была в продаже чуть больше полутора лет. За этот срок было продано более 8 миллионов копий. С тех пор продажи ушли ещё дальше, к этой цифре нужно добавить как минимум миллион в Steam. Однако местное подразделение Sony убеждало нас в том, что наша игра — большое разочарование.

Days Gone вышла весной 2019 года и столкнулась со шквалом критики. Игру прохладно приняла пресса, в том числе из-за множества технических огрехов, которые затем исправили в обновлениях. Пользователи оказались более благосклонны — в Steam у проекта 93% положительных отзывов на основе более 19 тысяч обзоров.

В комментариях Джефф Росс отметил, что для Sony гораздо важнее балл на агрегаторе Metacritic, чем похвала от игроков или продажи игры. Судя по всему, продолжение Days Gone мы действительно никогда не увидим.

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