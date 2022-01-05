Гостей в шутере было настолько много, что королевская битва теперь больше напоминает солянку из разных франшиз!

От Арианы Гранде и Джона Уика до Мстителей: кто бывал в Fortnite

Изначально Fortnite была свежим взглядом на жанр tower-defence. Игрокам нужно было строить оборонительные сооружения, собирать ресурсы и сражаться против орды мертвецов. Позже она неожиданно превратилась в успешную королевскую битву, которая уже больше четырёх лет у всех на слуху. Такой успех не могли игнорировать киностудии, издательства комиксов и производители одежды. Мы решили вспомнить историю ключевых коллабораций в Fortnite. Некоторые из них даже подарили миру уникальные игровые режимы.

Достаточно одного щелчка («Мстители: Война бесконечности»)

На дворе май 2018 года. Гик-сообщество бурно обсуждает премьеру «Мстителей: Война бесконечности», который дал мощную затравку для финальной конфронтации между командой супергероев и Таносом. Через некоторое время в Fortnite внезапно появляется режим «Перчатка бесконечности».

Идея коллаборации пришла режиссёрам картины Джо и Энтони Руссо, которые в перерывах между съёмками частенько проводили время в игре. Именно они написали креативному директору Epic Games с предложением сотрудничества.

Это стандартная королевская битва, но с одним условием: на карту приземляется метеорит с заветным артефактом, который превращает игрока в именитого злодея. Танос не может подбирать оружие, строить, открывать двери и восстанавливать здоровье. Всё это компенсировалось 4 способностями, среди которых мощный отталкивающий удар, высокий прыжок, испепеляющий луч и возможность создать ударную волну при приземлении.

Концерт на локации «Приятный Парк» (Диджей Marshmello)

Следующий крупный ивент прошёл в феврале 2019 года. Концерт Showtime проводил известный музыкант Marshmello. Всего за выступление прозвучало восемь композиций, общее время которых составило 10 минут. Каждая запускала на танцполе разные эффекты вроде отсутствия гравитации или возможности бесконечного полёта. Во время одной песни под ногами у игроков и вовсе появились специальные батуты.

Фанаты также могли приобрести облик музыканта и другие тематические предметы в магазине. Как позже рассказала Epic Games, за концертом в самой «Королевской битве» наблюдало порядка 10,7 млн человек.

Мстители, к бою! («Мстители: Финал»)

Супергеройская франшиза вновь вернулась в Fortnite, но уже аккурат к выходу заключительной части — «Мстители: Финал». Помимо новых обликов Звёздного лорда и Чёрной вдовы, в шутере стартовал временный режим.

Игроков теперь делили на две команды: одна из их представляла последователей Мстителей, а другая — Читаури, армию Таноса. Задача первых: уничтожить противников 150 раз, а затем и самого Таноса. Цель приспешников злодея: найти все Камни бесконечности для победы над супергероями. В этом режиме можно было пострелять из лука Соколиного глаза и пульсиров Железного человека, а также метнуть в недругов гром-секиру Тора или щит Капитана Америки.

Весь второй эпизод четвёртого сезона в дальнейшем был посвящён вселенной Marvel. Пользователи могли получить каноничные облики персонажей комиксов и поучаствовать в схватке с Галактусом в конце события.

Его называют Баба Яга («Джон Уик»)

В честь выхода «Джона Уика 3» Epic Games вместе с кинокомпанией Lionsgate добавила именитого наёмника и его помощницу Софию в королевскую битву. Вместе с появлением тематического образа и предметов в шутере также стартовал ивент, посвящённый киновселенной — «Награда за голову». Игроки делятся на отряды, которым за матч нужно собрать определённое число золотых монет: их можно найти на карте или вынуть из карманов поверженных противников.

В поисках хранилища и Тёмного рыцаря (Borderlands и DC Comics)

27 августа 2019 года в честь скорого выхода Borderlands 3 в Fortnite появилась новая местность «Разлом Пандоры». Тематическое событие разработчики проводить не стали, однако спрятали на локации множество секретов и бесплатных испытаний. К тому же в этой области ко всему применялся сел-шейдинг, а щиты восстанавливались сами по себе (как и в серии игр Borderlands).

Следом открылся другой разлом в локации «Наклонный город». Там появился кусочек Готэма, где можно было бесконечно запускать глайдер для пролета над декорациями. Во внутриигровой магазин добавили экипировку Бэтмена и Женщины-кошки. В дальнейшем в шутере дебютируют и другие персонажи из вселенной DC: Флэш, Аквамен, Джокер, Ядовитый плющ и другие.

В далёком-далёком лобби… («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»)

14 декабря 2019 года в Fortnite стартовало временное событие, посвящённое выходу девятого эпизода «Звёздных войн». Как только игроки высаживались на карту, над ними тут же пролетал «Сокол тысячелетия», который сражался с имперскими TIE-Истребителями. Сразу после этого на земле появлялись игровые аватары шоумена Джеффа Кили и режиссёра грядущего фильма Джей Джей Абрамса. После показа трейлера и тематической викторины игрокам вручили световые мечи и позволили сразиться друг с другом.

Концерты прямо дома (Трэвис Скотт и Ариана Гранде)

После выступления Marshmello свои виртуальные концерты провели ещё два знаменитых артиста: Трэвис Скотт и Ариана Гранде. Выступление репера многие до сих пор называют самым лучшим. Перформанс состоял из шести песен, каждая из которых полностью меняла мир вокруг. Игроки бегали от метеоритного дождя, погружались под воду, а в конце и вовсе стали участниками космического полёта.

Выступление Арианы Гранде было менее агрессивным: зрителей покатали на мыльных пузырях и радужных свинках, позволили пробежать по мраморному городу, а также пропрыгать по космическому разлому.

Шестерёнки войны и дружелюбный сосед (Gears of War и «Человек-паук: Нет пути домой»)

Со стартом нового сезона Fortnite появились и другие знаковые поп-фигуры. Помимо Дуэйна «Скалы» Джонсона, на остров прибыли Маркус Феникс из вселенной Gears of War и Питер Паркер. В некоторых местах по карте и вовсе расклеена паутина, а одна из достопримечательностей — здание газеты Daily Bugle. Также в специальных рюкзаках спрятали перчатки Человека-паука. Те, кто успел их опробовать, говорят, что полёт на них сделан лучше, чем в недавнем аддоне про героя ко «Мстителям» Square Enix. Также в магазине появились скины Паучка Холланда и его возлюбленной ЭмДжей, а в боевом пропуске был более классический наряд из комиксов.

Другие коллаборации (без ивентов)

В Fortnite заглядывало множество персонажей, но не каждому из них посвящали отдельный ивент. В шутере были тематические предметы по мотивам эксклюзивов PlayStation и Microsoft, герои других игр, фильмов, сериалов, комиксов и аниме. Fortnite также использовали для продвижения звёзд большого спорта и даже брендов одежды. В альбоме ниже вы сможете найти самые заметные и стильные коллабы.