Фанат «Человека-паука» вообразил, как игра выглядит от 1-го лица

Поклонник «Человека-паука» 2018 года и спин-оффа про Майлза Моралеса на PlayStation нашёл способ посмотреть на игры от 1-го лица. Для этого пользователь YouTube под ником ItIsSpid объединил изображения из фотомода обоих экшенов для PS5 и создал покадровую анимацию.
Для создания движения использовались более 850 изображений из фотомода, из которых получилось почти полторы минуты видео. ItIsSpid показал полёт по городу и за Питера Паркера, и за Майлза Моралеса, а также отражение в стекле от 1-го лица.
Игра «Человек-паук» вышла в 2018 году на PS4 и получила высокие оценки от критиков и игроков. Позже вместе с релизом спин-оффа про Майлза Моралеса появилась обновлённая версия оригинального экшена для PS5.
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