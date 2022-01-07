Roblox временно отключили в Китае

Платформа для создания своих миров и проектов Roblox вышла в Китае летом 2021 года на мобильных устройствах. Она получила название LuoBuLeSi, а издателем стал китайский гигант Tencent. Однако совсем недавно сервисы игры перестали работать по всей стране.

Судя по всему, всё дело в недавно принятом проекте по внедрению проверок на безопасность и «социалистические ценности». Представители Roblox уже заявили, что отключение серверов было именно их решением. В данный момент организация работает над новой версией LuoBuLeSi, которая удовлетворит китайских игроков и при этом будет соответствовать новым законам.

Пока неясно, какие именно изменения произойдут с проектом. Однако организация намерена и дальше поддерживать регион, даже если для этого придётся выделять дополнительный бюджет.

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