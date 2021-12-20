Первый сезон в Battlefield 2042 может выйти не раньше марта 2022 года

Battlefield 2042 вышла 19 ноября и в первую очередь пострадала от нехватки контента. В игре чуть больше 20 пушек и 7 карт (10, если считать старые в режиме Portal), мало техники и специалистов. Разработчики обещали, что в первом сезоне шутера ситуация изменится, и многие фанаты уже отсчитывают время до появления новых материалов.

Однако датамайнер temporyal поделился неутешительной информацией. По его данным, нынешний пресезон продлится как минимум 12 недель или 3 месяца. Если брать за старт отсчёта 1 декабря, о котором говорила сама DICE, то новый контент в игре может появиться не раньше марта 2022 года.

Как отметили пользователи в комментариях, подобные задержки между выходом новых материалов в игре не приведут ни к чему хорошему. Даже стартовавшие недавно бесплатные выходные не особо помогли шутеру, и в итоге по онлайну её смогла обогнать прошлая Battlefield V. Так что весной в проекте уже могут остаться только немногочисленные фанаты.

Конечно, разработчики могут добавить новый контент и до старта первого сезона. Однако пользователи ждут масштабных изменений: не только правок багов, но и новых карт, оружия и техники. Какую-то конкретную информацию мы не получим раньше середины января, поэтому остаётся только надеяться, что авторы сумеют вернуть любовь поклонников к франшизе.

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