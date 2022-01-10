«Человек-паук: Нет пути домой» уже собрал $ 1,5 млрд. Теперь восьмой фильм в истории

Четвёртые выходные подряд «Человек-паук: Нет пути домой» продолжает поражать аналитиков показателями выше прогнозов. Сборы кинокомикса только в США составляют $ 668,7 млн — за последний уикенд к кассе прибавилось ещё $ 33 млн. Картине удалось побить рекорды и в России, где «Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом по комиксам.
Общемировые сборы
Общемировые сборы тем временем превысили $ 1,5 млрд. Таким образом, «Нет пути домой» уже занимает 8-ю строчку самых кассовых фильмов в истории и опережает первые две части «Мстителей». По мнению аналитиков, подобный результат в эпоху пандемии — настоящее чудо, которое вряд ли повторится когда-нибудь ещё.
Ранее Эндрю Гарфилд рассказал, как они вместе с Тоби Магуайром скрытно пробрались на премьеру ленты в Лос-Анджелесе. По словам актёра, было здорово поделиться впечатлениями друг с другом.
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