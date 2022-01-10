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PUBG стала бесплатной на 2 дня раньше. Игру уже можно скачать на ПК и консолях

PUBG стала бесплатной на 2 дня раньше. Игру уже можно скачать на ПК и консолях
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PlayerUnknown’s Battlegrounds стала бесплатной на ПК в Steam и консолях PS4 и Xbox One, хотя разработчики планировали изменить модель распространения 12 января. Пока неизвестно, сюрприз это или ошибка, потому что сегодня разработчики напомнили, что осталось два дня.

PUBG вышла в 2017 году и принесла большую популярность королевским битвам. Игра до сих пор страдает от багов и читеров, с которыми разработчики никак не могут справиться. Из-за этого многие уходят в более качественные Fortnite, Apex Legends и Call of Duty: Warzone, а сама PUBG получает в Steam негативные оценки игроков.

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12 декабря для PUBG выйдет обновление, которое добавит в королевскую битву новое тактическое снаряжение и обновлённое обучение.

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