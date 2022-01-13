Microsoft впервые за 10 лет изменит индикаторы громкости и яркости в Windows 11

12 января Microsoft выпустила предварительную сборку Windows 11 под номером 22533 для участников программы Insider. Самым важным нововведением стали новые индикаторы яркости и громкости — их изменили впервые за десять лет. В компании подчёркивают, что новый дизайн будет поддерживать как светлую, так и тёмную тему Windows 11.

Новый индикатор громкости

В сборке 22533 появилась возможность удалять некоторые стандартные приложения вроде «Часов», а в приложении «Ваш телефон» изменился интерфейс. Пока неизвестно, когда обновление станет доступно для всех пользователей Windows 11. По информации инсайдеров, это случится уже этим летом.

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