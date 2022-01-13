Crytek требует энтузиаста удалять фотомоды для Crysis. Иначе — суд

Издатели по-разному относятся к модификациям для своих игр. Кто-то выпускает специальный инструментарий для упрощения жизни модерам, а кто-то — запрещает создавать какой-либо сторонний контент.
Именно ко второй категории относится Crytek — авторы серии Crysis. Они потребовали от программиста Франса Бамуа удалить модификации, добавляющие фоторежим в ремастеры второй и третьей частей серии. Разработчик рассказал об этом в своём «Твиттере» и отметил, что такого с ним раньше не случалось. Обычно издатели благодарили его за бесплатное продвижение своих игр, а не грозили юристами.
Теперь у Франса есть 7 дней на удаление модов. Если он этого не сделает, Crytek обратится в суд. В таких ситуациях он обычно встаёт на сторону компаний, особенно если подобные ограничения прописаны в лицензионных соглашениях.
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