Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 объяснили причины переноса игры на конец 2022 года

12 января студия GSC Game World объявила о переносе S.T.A.L.K.E.R. 2 на 8 декабря 2022 года. До этого игра была заявлена на 28 апреля, однако авторам понадобились дополнительные 7 месяцев полировки. Геймеры тут же забеспокоились: вдруг у проекта большие проблемы с разработкой? Однако авторы поспешили успокоить фанатов в своём Discord-канале и объяснили причины переноса более детально.

В первую очередь разработчики развеяли слухи, что перенос связан с отменой внедрения NFT. Создатели отметили, что они попросту не успели бы довести игру до наилучшего состояния к концу апреля, поэтому команда приняла нелёгкое решение о новой дате релиза. Авторы понимают, что для кого-то это станет причиной для отмены предзаказа, однако для студии важнее всего конечный результат.

Разработчики также ответили на множественные призывы показать геймплей горячо ожидаемого проекта. Создатели просят набраться терпения — они покажут его тогда, когда это будет нужно.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выйдет 8 декабря на ПК и Xbox Series. Игра будет доступна в сервисе Game Pass со дня релиза.

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