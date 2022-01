Год провалов и приятных мелочей. Как авторы «Чемпионата» оценили 2021 игровой год

Новый 2022 год уже наступил, но мы в «Чемпионате» ещё активно подводим итоги уходящего 2021-го. В этом материале наши редакторы и авторы расскажут о личных ощущениях от последних 12 месяцев. Это могут быть как отдельные события, тенденции или, собственно, игры.

Год сплошных разочарований

Михаил Шевкун, шеф-редактор раздела Play

Не таким я ожидал первый год PS5 и Xbox Series. И дело не в отсутствии больших технических скачков. В этом отношении меня как раз всё устраивает: почти все новинки получают как минимум заметный прирост пикселей и 60 FPS на некстгене, да и выглядят во многом очень круто. Однако отсутствие хоть сколько-то знаковых игр смущает.

Абсолютно каждый блокбастер для меня в лучшем случае оказался с каким-то увесистым «но»:

Ratchet & Clank: Rift Apart — удивительно консервативное продолжение культовой серии. Те же рельсы, а сама PS5 используется шокирующе скромно. Да, есть моментальные прыжки в другие локации, однако всё это прописано заранее. Грузится быстро, но контроля над этим фактически нет, а жаль.

— удивительно консервативное продолжение культовой серии. Те же рельсы, а сама PS5 используется шокирующе скромно. Да, есть моментальные прыжки в другие локации, однако всё это прописано заранее. Грузится быстро, но контроля над этим фактически нет, а жаль. Resident Evil Village — деградация идей последних трёх частей. Команда отказалась от обвесов на оружие, менеджмента инвентаря, значительно увеличила число врагов и их здоровье. Очень много упрощений. В итоге ни экшена интересного, ни уж тем более хоррора. Но зато игра красивая, да.

— деградация идей последних трёх частей. Команда отказалась от обвесов на оружие, менеджмента инвентаря, значительно увеличила число врагов и их здоровье. Очень много упрощений. В итоге ни экшена интересного, ни уж тем более хоррора. Но зато игра красивая, да. Psychonauts 2 слишком полагается на дизайн «сходи три раза, собери три раза, найди три раза, исследуй три раза». Замечательная игра, но вот эта надобность постоянно делать что-то три раза заставляет глаз дёргаться.

И вот таких «но» почти у каждой игры в 2021 году просто навалом. Больше всего в уходящем году мне понравились две игры. Это Returnal — отличная атмосфера, мощный саспенс, вовлекающий геймплей. Однако пройти я её так и не смог. На пятой локации просто бросил.

А второй вполне ожидаемо стали «Стражи Галактики». Мощное сюжетное приключение с немного проблемным геймплеем. Вряд ли в ближайшее время я даже подумаю о повторном прохождении, однако сама история и персонажи определённо западут мне в душу надолго. Из релизов поменьше точно стоит отметить Hitman 3, Loop Hero, The Forgotten City и Age of Empires 4.

А вот особенно поругать хочется Call of Duty: Vanguard и Battlefield 2042. Удивительно, как оба шутера умудрились в этом году сесть в грязь лицом. Первая вышла с сюжетной кампанией, мультиплеером и режимом про зомби, но всё оказалось настолько пресным и безыдейным, что даже ярые фанаты, кажется, забыли об игре буквально через неделю после выхода. Новая карта в Warzone тоже не вызвала хайп.

Новинке DICE в этом смысле не так повезло — за её неудачами пристально следят уже пару месяцев, будто бы пытаясь найти ещё больше возможностей подколоть EA. Но тут многое справедливо: Battlefield 2042 должна была стать возрождением серии в современности, а в итоге фанаты получили какой-то обрубок королевской битвы под известным брендом. От культовой серии тут почти ничего не осталось. Тем интереснее, что с игрой будут делать в ближайшее время, ведь за бренд теперь отвечает Винс Зампелла, создатель Call of Duty, Titanfall и Apex Legends.

В общем, какой-то такой год. Ни рыба, ни мясо. И Cyberpunk 2077 за год так и не починили.

2021-й отличился парой хороших игр, но не больше

Олег Камалов, заместить шеф-редактора раздела Play

Весь 2021-й оказался противоречивым, особенно со стороны игр. Начало порадовало нас отличной Resident Evil Village, за которой я провёл не один вечер. Сама идея сделать геймплей в стиле «четвёрки» реализована успешно. Тут тоже есть мужик, который продаёт оружие, интересные боссфайты, вау-моменты и другие атрибуты хорошей игры. Да, теперь это больше экшен, нежели хоррор, но в допустимых пропорциях. Уровень на кладбище помните?

Ещё очень порадовали «Стражи Галактики». Сама игра замечательная, никаких сомнений, важно другое: она подтверждает тенденцию возвращения синглплеера. Крупные игроки наконец-то поняли, что клепать сервисы и боевые пропуски бесконечно просто нельзя, аудитории нужно не только это. И «Стражи» — идеальный пример другого подхода к работе. Репутация Square Enix оказалась под большим вопросом после провала «Мстителей».

Разве что с шутерной частью в 2021-м крайне не задалось, хотя с какой стороны посмотреть. Call of Duty: Vanguard не оказалась настолько же затягивающей, как Modern Warfare 2019 или хотя бы Cold War. Ну а про Battlefield 2042 даже говорить не хочу. Не потому, что игра в итоге оказалась никому не нужной. Это, скорее, неправильное планирование и не те приоритеты со стороны руководства. Такой громкий провал шутера может позитивно повлиять на развитие индустрии, ведь отрицательные примеры — тоже опыт.

Единственная отдушина — Microsoft. Она в этом году молодец, правда. Game Pass продолжает развиваться, анонсирована куча игр с заветным словом «Day 1», есть эксклюзивы. И оба важных эксклюзива, кстати, выстрелили весьма неплохо. Forza Horizon 5 действительно увлекла меня на многие часы, я купил всю недвижимость и крутанул это чёртово колесо раз пятьсот, если не больше.

А Halo Infinite стала для меня огромной неожиданностью. Я никогда не дружил с этой франшизой, ну не задалось у меня с ней. Однако новая оказалась весьма затягивающей. Давно у меня не было такого марафона из бессонных ночей, особенно когда начинаешь втягиваться в геймплей. Он такой простой, быстрый, но при этом со множеством комбинаций и скрытых трюков. Очень крутая игра, не позволила жанру окончательно ударить в грязь лицом в 2021 году.

Обратите внимание на The Riftbreaker!

Иван Мастепанов, монтажёр видеонаправления отдела Play

The Riftbreaker. Незаслуженно незамеченная игра, которая захватила меня на десятки часов. По сути, это симулятор постройки базы для дальнейшего сражения с толпами инопланетных тварей (реально толпы!), для чего у героя приличный арсенал оружия с возможность прокачки и альтернативным видом стрельбы. Прямо как в играх начала нулевых. Получается отличный таймкиллер. Грубо говоря, это Factorio для казуалов с приличной графикой, морем крови и эффектными взрывами. После первых выходных я обнаружил, что наиграл больше 20 часов, а для меня это редкость в наше время.

Конечно, по глубине проработки механик она в подмётки не годится той же Factorio, но основную суть геймплея передаёт. В последнее время боюсь даже запускать её, так как там время летит незаметно.

Год ожиданий не оправдал

Анатолий Лукманов, автор раздела Play

Вот и подходит к концу 2021 год. В его начале я надеялся, что он сможет удивить меня крутыми релизами, однако что-то перенесли, а что-то не оправдало ожиданий. Если прокрутить в голове весь 2021-й, то становится действительно грустно, потому что достойные игры можно сосчитать по пальцам одной руки.

За 2021 год я влюбился в три игры, которые смогли подарить мне эмоции и наслаждение. Благодаря им уходящий год запомнится мне не только провальными релизами. Мои фавориты: Resident Evil Village, Kena: Bridge of Spirits и «Стражи Галактики».

Восьмой Resident Evil действительно удалось меня удивить. Я люблю атмосферные хорроры, но в последнее время таких стало совсем мало. Поэтому RE Village пришлась кстати благодаря своим пугающим моментам и жутким звукам из каждой щели. Kena же получилась доброй и забавной сказкой, в которой есть волшебство, злые силы и победа добра. Это определённо одна из самых стильных и красивых игр 2021 года. Неожиданностью стали «Стражи Галактики», которые подарили мне интересное приключение с экшеном и добротным юмором. А сколько там отсылок! Да и к тому же я люблю Marvel, так что релиз стал для меня по-настоящему особенным.



2022 год обещает стать намного лучше 2021-го. По крайней мере, буду на это надеяться. Уже нет сил ждать новую God of War, Elden Ring и другие крупняки.

Вызывающае восхищение It Takes Two

Игорь Любавин, автор раздела Play

Кажется, в современном мире видеоигр уже не осталось места ничему, кроме сетевых тайтлов и 100-часовых экшенов в открытом мире. Именно поэтому новое творение Юсефа Фареса, автора Brothers: A Tale of Two Sons и A Way Out, вызывает ещё бóльшее восхищение.

Как в 2021 году, только он может выпустить кооперативный экшен, в котором переплетаются практически все жанры: от шутера до RPG. Как можно создать столько увлекательных головоломок, постоянно менять правила игры и превосходить ожидания? И как при всём этом можно рассказать довольно простую, но эмоциональную историю про сложности родительства?

Именно такие вопросы задаёшь себе каждые полчаса во время игры в It Takes Two. Фаресу и команде удалось создать не только замечательное приключение, но одну из лучших кооперативных игр за всю историю

Богатый на потрясения год

Семён Кудряшов, редактор видеонаправления отдела Play

Уходящий 2021 год получился неприятно богатым на потрясения: череда переносов, усугубившийся дефицит видеокарт и консолей, наконец, этот год точно войдёт в историю как яркий пример того, что даже самые проверенные франшизы могут подводить. Причём по-крупному.

Речь о многострадальных и неудачных релизах: Batllefield 2042, Diablo 2: Resurrected и Grand Theft Auto: The Definitive Edition. Здесь же и судебные тяжбы Riot Games, Activision Blizzard и CD Projekt RED. Год под эгидой борьбы с дискриминацией. Год под флагами увольнений, реструктуризации и извинений. Год под парусом недопонимания: мы недоумевали от новых цен, «режиссёрских версий» с «налогом на некстген» и от неудачного внедрения NFT в игры Ubisoft и S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl.

Игровая индустрия «болела», но и светлых моментов было предостаточно. Россия оформила крутой киллстрик на мировой киберспортивной арене. Игра Loop Hero от российских разработчиков из Four Quarters была номинирована на «Лучшую инди года» по версии The Game Awards. Великолепная Hades стала первой в истории игрой, которая получила престижную литературную премию «Хьюго». Sony анонсировала долгожданные сиквелы God of War и «Человека-паука», а Фил Спенсер со своим сервисом Game Pass окончательно закрепил тезис про «Netflix от мира видеоигр».

Игр стало больше, игры стали круче, игры стали доступнее: подписки, бесплатные раздачи и закономерное развитие облачных сервисов. И, несмотря на тренд мультиплеерных сессионок, нас продолжали радовать сильными одиночными историями вроде «Стражей Галактики» и Resident Evil Village.

В этом году мы ждали возвращения Halo, обновлялись до очередного переиздания The Elder Scrolls V: Skyrim, играли в вездесущую Among Us везде (буквально везде), ждали новые фиксы для Cyberpunk 2077 (и не дождались), ставили рекорды пикового онлайна в New World (и в ней же сжигали видеокарты NVIDIA), наконец, всем миром спекулировали на тему релиза Abandoned и мифической Nintendo Switch Pro. Первая оказалась вовсе не секретной реинкарнацией Silent Hill. Во вторую добавили OLED-экран, сделав гибридную консоль «профессиональнее», чем прежде (хотя Pro-версию всё ещё ждём).

Таким получился «двадцать первый»: со своими открытиями, победами, изъянами, ошибками (и работой над ними). И хочется верить, что несмотря на огорчения, переживания и разочарования, этот год сумел подарить нам всем ощущение праздника. Лучшее впереди? Конечно! Так что заходим в 2022 год с большими надеждами на сиквел S.T.A.L.K.E.R. и в предвкушении эпических приключений в God of War: Ragnarok и Elden Ring.