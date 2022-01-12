S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили до конца 2022 года
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World всё же отложили релиз игры. Новая дата выхода — 8 декабря 2022 года. По словам разработчиков, дополнительное время нужно на полировку проекта.
GSC заявила, что дополнительные семь месяцев нужны для того, чтобы полностью реализовать все задумки и достичь желаемого результата. Авторы извинились и отметили, что такое решение было тяжело принять.
S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить 28 апреля, но теперь игру придётся подождать до 8 декабря. Релиз состоится на ПК и Xbox Series. Ранее были слухи, что тайтл посетит и PlayStation, но, похоже, этого придётся подождать теперь до 2023-го.
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