ПК-версию God of War делали два года. Главное из интервью с разработчиками
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Журналисты GameInformer провели большое интервью с создателями God of War в преддверии выхода игры на ПК. В разговоре приняли участие творческий руководитель проекта Кори Барлог и ведущий менеджер производства Мэтт ДеВальд. Мы выбрали главное из материала.
- Игру портировали на ПК примерно два года, работы начались в 2020 году;
- God of War на PlayStation купили 19,5 млн человек. Разработчики сомневаются, что осталось много людей, которые стали бы играть в экшен на консоли — поэтому его выход на новую аудиторию с ПК крайне логичен;
- В команде шутят, что новые особенности для ПК вроде NVIDIA Reflex и неограниченного FPS позволят проще убить Валькирий (сложных боссов, которых можно уничтожать после финала основной игры);
- Барлог не хотел менять что-то в самой игре. Она уже готова. Никаких изменений в сюжете, диалогах или ещё чём-то нет;
- Многие студии Sony хотели выпускать свои игры на ПК. Издатель подходит к каждому релизу индивидуально, поэтому и никаких планов по выпуску God of War Ragnarok на ПК сейчас нет. Разработчики сиквела даже не думают об этом, им сначала надо выпустить первоклассный продукт;
- Для разработчиков было важно сделать удобно управление на клавиатуре и мыши, ведь это основные устройства ввода для игроков на ПК. Сейчас тот же ДеВальд играет в God of War исключительно на клавомыши;
- В команде отлично относятся к тому, что люди будут играть в God of War на геймпадах Xbox. Даже значки нарисовали, чтобы не путаться. ПК-версия вообще поддерживает все основные контроллеры, даже DualSense от PS5;
- У ПК-версии не будет поддержки модов, но разработчики с интересном посмотрят, что умельцы смогут сотворить. Они уже в предвкушении увидеть Мандалорца и Грогу вместо Кратоса и Атрея.
God of War вышла в 2018 году на PS4, а позже игру обновили для PS5. Релиз на ПК случится через пару часов, в 19:00 мск. Критики высоко оценили компьютерную версию экшена, а эксперты отметили, что разработчики даже заметно улучшили графику — хотя не все смогут увидеть различия.
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