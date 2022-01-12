God of War на ПК встретили с восторгами — аж 93 балла

God of War доберётся до ПК уже совсем скоро, 14 января. Сегодня в сети появились отзывы о ПК-версии игры от критиков. Своим мнением поделились множество игровых изданий. В основном журналисты остались довольны портированием и качеством тайтла.

На сайте Metacritic ПК-версия уже собрала 93 балла из 100. Забавно, но у версии для PS4 на данный момент 94 балла.

Оценки ПК-версии God of War

Game Rant — 10/10

VGC — 10/10

Screen Rant — 10/10

Game Spew — 10/10

GameSpot — 9/10

PCMag — 8/10

Siliconera — 7/10

Автор обзора из издания VGC отметил, что ПК-версия стоит того, чтобы пройти игру ещё раз, даже если вы знакомились с ней ещё на PlayStation 4. Также автор оценил увеличенную частоту кадров и новые технологии, которых не консоли не было.

Парирование и уклонения чувствуются намного лучше благодаря частоте кадров. Теперь и с валькириями сражаться намного проще.

Остался доволен и журналист Game Spew. Он расхвалил ПК-версию, поскольку визуально она выглядит намного лучше консольной. Плюс к этому, увеличенная частота кадров и поддержка сверхшироких форматов.

Этот ПК порт, несомненно, является лучшим способом познакомиться с God of War. ПК-версия обладает улучшенными визуальными эффектами и дополнительными функциями, такими как поддержка сверхшироких мониторов и NVIDIA Reflex для уменьшения задержки.

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