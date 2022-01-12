God of War на ПК встретили с восторгами — аж 93 балла

God of War доберётся до ПК уже совсем скоро, 14 января. Сегодня в сети появились отзывы о ПК-версии игры от критиков. Своим мнением поделились множество игровых изданий. В основном журналисты остались довольны портированием и качеством тайтла.
На сайте Metacritic ПК-версия уже собрала 93 балла из 100. Забавно, но у версии для PS4 на данный момент 94 балла.
Оценки ПК-версии God of War
- Game Rant — 10/10
- VGC — 10/10
- Screen Rant — 10/10
- Game Spew — 10/10
- GameSpot — 9/10
- PCMag — 8/10
- Siliconera — 7/10
Автор обзора из издания VGC отметил, что ПК-версия стоит того, чтобы пройти игру ещё раз, даже если вы знакомились с ней ещё на PlayStation 4. Также автор оценил увеличенную частоту кадров и новые технологии, которых не консоли не было.
Парирование и уклонения чувствуются намного лучше благодаря частоте кадров. Теперь и с валькириями сражаться намного проще.
Остался доволен и журналист Game Spew. Он расхвалил ПК-версию, поскольку визуально она выглядит намного лучше консольной. Плюс к этому, увеличенная частота кадров и поддержка сверхшироких форматов.
Этот ПК порт, несомненно, является лучшим способом познакомиться с God of War. ПК-версия обладает улучшенными визуальными эффектами и дополнительными функциями, такими как поддержка сверхшироких мониторов и NVIDIA Reflex для уменьшения задержки.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 12 января 2022
-
19:50
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:40
-
17:01
-
16:26
-
15:42
-
15:01
-
14:40
-
14:24
-
13:47
-
13:27
-
13:08
-
12:50
-
12:50
-
12:35
-
12:16
-
11:45
-
11:20
-
10:45
-
10:20
-
09:48
-
09:20
-
08:54
-
08:29
- 11 января 2022
-
22:17
-
21:37
-
20:55
-
20:07
-
19:41
-
19:19
-
19:06
-
18:14
-
18:05