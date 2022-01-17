Слух: у создателей S.T.A.L.K.E.R. 2 много проблем. Игру могут перенести ещё раз

Канал XGTV выпустил новый ролик, где рассказал о проблемах S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы заявили, что у проекта большие трудности с разработкой и игру могут отложить уже до 2023 года. Информацией поделился анонимный источник, близкий к студии GSC Game World.

По словам блогеров, причиной переноса игры на декабрь 2022 года стал перевод игры с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Далеко не все ассеты и элементы ещё перенесены. Студии нужно гораздо больше времени, чем она когда-то планировала. В сентябре 2021 года команда начала увеличивать штат разработчиков, чтобы ускорить темп производства, однако новички не задерживаются надолго. Как только поставленная задача выполнена — их тут же увольняют.

Анонимные источники отмечают, что полноценную концепцию S.T.A.L.K.E.R. 2 авторы сформировали только весной 2020 года, так что игра находится в разработке чуть больше полутора лет. А изначальная дата выхода — 28 апреля 2022-го — была выбрана только для инвесторов и партнёров компании. Сейчас создатели не уверены и в новом релизном окне — всё дело в конкуренции со Starfield и другими осенними релизами. Так что проект всё ещё может переехать на первую половину следующего года.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series. Со дня релиза игра будет доступна в сервисе Game Pass.

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