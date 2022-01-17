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Стала известна продолжительность «Бэтмена»

Новый «Бэтмен» может идти почти три часа
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Часто случается, что до премьеры фильма в сети появляется его продолжительность. Так и случилось с «Бэтменом» Мэтта Ривза. На сайте IMDb указано, что хронометраж ленты составит 2 часа и 55 минут.

Официально длительность картины ещё не объявляли, но данные на IMDb могут быть достоверными, поскольку чаще всего информация на сайте подтверждается. Если картина действительно получит такой хронометраж, то она станет самым длинным сольником про Тёмного рыцаря.

«Бэтмен» представляет собой мрачный детективный триллер, в котором расскажут, как Брюс Уэйн вёл себя в первые годы будучи защитником Готэма. Судя по всему, мы увидим мрачную сторону Бэтмена — жестокую и беспощадную к врагам.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Джеффри Райт, Пол Дано и другие. Премьера картины состоится 3 марта 2022 года.

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