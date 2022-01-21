Рейтрейсинг, 4К или 60 FPS: авторы Dying Light 2 рассказали об особенностях версии для PS5
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Techland продолжает делиться подробностями Dying Light 2. В недавнем ролике создатели рассказали об особенностях PS5-версии игры. Разработчики создали несколько пресетов между качеством и производительностью, которые можно будет переключить в любой момент.
Так, у проекта на PlayStation 5 будет три режима:
- Режим с повышенным разрешением. В нём игроки смогут насладиться невероятно детализированной картинкой в настоящем 4К.
- Режим качества. Главной особенностью станет рейтрейсинг — с реалистичными отражениями и тенями.
- Режим производительности. Режим с 60 кадрами в секунду для более плавного игрового процесса.
Dying Light 2 поступит в продажу 4 февраля на ПК и консолях. Ранее авторы перенесли облачную версию игры для Nintendo Switch на полгода.
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