Раскрыты оперативники второго сезона Call of Duty: Warzone и Vanguard

В Сеть просочились изображения новых оперативников Call of Duty: Warzone и Vanguard, которые появятся со стартом второго сезона.
Внешность героев показал в «Твиттере» ZestyCODLeaks, но его пост удалили за нарушение авторских прав. Несмотря на это, пользователи всё же сохранили изображения. Со стартом второго сезона в Warzone и Vanguard появятся Анна, Густаво и Томас. Также датамайнеры нашли новый загрузочный экран.
Старт второго сезона Warzone и Vanguard планировался 2 февраля, но его отложили до 14 февраля. Перенос произошёл из-за проблем шутера и баланса, которые разработчики хотят исправить перед запуском.
Call of Duty: Warzone и Vanguard доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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