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Сценарий второй «Дюны» уже почти написан

Сценарий второй «Дюны» уже почти написан
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Режиссёр Дени Вильнёв посетил подкаст издания The Hollywood Reporter. В нём он рассказал, что сценарий второй части «Дюны» уже почти готов. Постановщик отметил, что всё идёт по плану.

По словам постановщика, как только сценарий будет готов, команда приступит к созданию раскадровок ленты. Съёмки фильма должны начаться 18 июля 2022 года, если их не переместят на более поздний срок. Изначально снимать ленту планировали осенью.

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Подробности сюжета картины неизвестны. События фильма развернутся после первой «Дюны», а главные актёры должны вернуться к своим ролям, в том числе и Тимоти Шаламе.

Премьера второй части «Дюны» запланирована на 20 октября 2023 года.

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