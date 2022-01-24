Сценарий второй «Дюны» уже почти написан

Режиссёр Дени Вильнёв посетил подкаст издания The Hollywood Reporter. В нём он рассказал, что сценарий второй части «Дюны» уже почти готов. Постановщик отметил, что всё идёт по плану.

По словам постановщика, как только сценарий будет готов, команда приступит к созданию раскадровок ленты. Съёмки фильма должны начаться 18 июля 2022 года, если их не переместят на более поздний срок. Изначально снимать ленту планировали осенью.

Подробности сюжета картины неизвестны. События фильма развернутся после первой «Дюны», а главные актёры должны вернуться к своим ролям, в том числе и Тимоти Шаламе.

Премьера второй части «Дюны» запланирована на 20 октября 2023 года.

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