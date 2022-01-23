Самые ожидаемые фильмы 2022 года

В 2021 году кинопрокат начал постепенно возвращаться после вынужденной ковидной спячки. Вышли замечательная «Дюна» Дени Вильнёва и шедевральный «Человек-паук: Нет пути домой», а также многие другие ленты. Для фанатов сходить в кинотеатр вновь наступил благоприятный период, ведь из-за глобальных карантинов эта роскошь оказалась под запретом.

И 2022-й в этом плане обещает как минимум не разочаровать, а как максимум — приятно удивить всех киноманов. Мы собрали самые ожидаемые фильмы грядущего года и выделили их ключевые особенности.

«Анчартед: На картах не значится»

Дата выхода: 10 февраля

В ролях: Том Холланд, Марк Уолберг, София Тейлор Али, Антонио Бандерас

Экранизацию знаменитой серии игр для консолей PlayStation помотало ещё до начала пандемии и всего с ней связанного. Череда режиссёров, смена титульных актёров, переписывание сценария и постоянная неразбериха с дата начала съёмок — после всего даже не верится, что фильм вообще выйдет. Причём и довольно скоро.

В главной роли — буквально недавно ставший одним из самых влиятельных актёров современности Том Холланд, на роли его наставника — Марк Уолберг (почему-то без усов). Этой актёрской парочке вместе с Антонио Бандерасом в роли злодея предстоит разыгрывать на экране невероятный и драйвовый приключенческий экшен.

С нетерпением хочется узнать, насколько часто авторы оглядывались на похождения Нейтана Дрейка с PlayStation, а что всё же придумали самостоятельно. Но ключевая задача фильма, конечно же, сохранить всю ту романтику и дух авантюризма, которым славится франшиза.

«Морбиус»

Дата выхода: 24 марта

В ролях: Джаред Лето, Майкл Китон, Адриа Архона, Джаред Харрис, Мэтт Смит

Ещё один фильм, который знатно помотало. Новая история по комиксам Marvel расскажет о докторе Майкле Морбиусе, который с детства страдал из-за редкой болезни, а затем нашёл потенциальное спасение — кровь летучих мышей. Конечно, всё пошло не по плану, и в итоге доктор превратился в вампира, над которым иногда берёт верх эта сущность. Из такого начала вышла странная смесь марвеловского юмора и попыток напугать зрителя. Посмотреть на попытку Джареда Лето вернуться в стихию кинокомиксов можно будет уже в начале весны.

«Падение луны»

Дата выхода: 3 февраля

В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли Пламмер

Жанр фильмов-катастроф хотя и был когда-то популярен, всё равно в основном поддавался только одному режиссёру. Пока все вокруг клепали истории о супергероях, Роберт Эммерих как снимал кино о катаклизмах, так и продолжает. Новая картина пока что не даёт поводов думать, что постановщик изменит своим принципам. Поэтому в новом фильме, где Луна сходит со своей орбиты и идёт на столкновение с Землёй, можно ожидать того же, что и всегда: массу компьютерной графики и псевдонаучных объяснений происходящего.

«Смерть на Ниле»

Дата выхода: 10 февраля

В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Роуз Лесли, Эмма Маккей, Арми Хаммер

Современный перезапуск истории об Эркюле Пуаро, начавшийся в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» 2017-го, получился красивым, драматичным и доступным современной публике. Продолжение экранизации рассказов о знаменитом сыщике, похоже, не собирается сворачивать с намеченного пути и всё так же ярко покажет другое, не менее известное дело усатого детектива. В этот раз он оказывается на круизном пароходе, следующем по Нилу, а кто-то из гостей убил невесту, чья свадьба и стала поводом для собрания. Вновь множество подозреваемых со своими скелетами в шкафу. Но кто же убийца?

«Техасская резня бензопилой»

Дата выхода: 18 февраля

В ролях: Элис Криге, Элси Фишер, Нелл Хадсон, Олуэн Фуэре, Мо Данфорд

Новая часть хоррор-франшизы из 70-х (которая многим известна по перезапуску начала нулевых) вернётся к истокам: новинка внезапно станет продолжением именной самой первой картины. Спустя 50 лет маньяк снова выйдет на охоту, а жертвами, как обычно, станут неосмотрительные подростки, забредшие в его логово. Молодой режиссёр Дэвид Блу Гарсиа стремится воссоздать дух и, самое главное, провокационность оригинала — посмотреть на его видение этой истории можно будет уже в феврале.

«Бэтмен»

Дата выхода: 3 марта

В ролях: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Джеффри Райт, Питер Сарсгаард, Энди Серкис, Колин Фаррелл

Мало какой персонаж появлялся на экранах чаще Бэтмена. Очередной перезапуск покажет новую, незаезженную версию героя, которого сыграл Роберт Паттинсон. В этот раз Бэтмен молод, но уже успел прославиться как жестокий, но справедливый мститель Готэма. Хотя люди на улицах его боятся, герою не остаётся ничего, кроме как продолжать их защищать.

Постановщик Мэтт Ривз также решил вывести на передний план и не самого заезженного злодея, которого не так-то просто показать по-настоящему злодейским — Загадочника. Помимо этого, в истории каким-то образом замешаны и другие классические персонажи: Женщина-кошка и Пингвин. Трейлеры пока что радуют мрачной атмосферой и намёком на интригующую историю, поэтому остаётся лишь ждать выхода фильма.

«Соник 2 в кино»

Дата выхода: 31 марта

В ролях: Бен Шварц, Джим Керри, Идрис Эльба, Коллин О’Шонесси, Джеймс Марсден

Вторая часть «Соника» сделает то, что, по-хорошему, ожидалось ещё в первой — на экране появятся пушистые напарники ежа. Речь о хорошо известных поклонникам жёлтом лисе Тейлзе и красной ехидне Наклзе. Последний, к слову, изначально будет бороться с главным героем, но потом изменит своё мировоззрение (но мы этого не говорили). В остальном фильм останется примерно таким же: неподражаемый Джим Керри в роли доктора Эггмана, а колкие ежиные шуточки и большие скорости отлично подойдут для семейного похода в кино.

«Фантастические Твари: Тайны Дамблдора»

Дата выхода: 7 апреля

В ролях: Эдди Редмэйн, Мадс Миккельсен, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу

Про возвращение в Хогвартс говорят довольно часто при любом удачном маркетинговом случае, но, откровенно говоря, мы этого давно не делали по-настоящему. Третья часть приквела «Гарри Поттера» даст такую возможность — фильм сосредоточится на молодом Дамблдоре и покажет, какие же у него есть тайны, с помощью которых можно победить злого волшебника Гриндевальда и спасти мир маглов.

Больше волшебных существ, больше Дамблдора, исполнение злодейского плана Гриндевальда и ещё немного подробностей о мире волшебников позапрошлого века — всё это в кино уже в начале апреля.

«Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия»

Дата выхода: 5 мая

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рэйчел МакАдамс, Майкл Стулбарг, Бенедикт Вонг

Решив помочь Питеру Паркеру в «Нет пути домой», доктор Стрендж втянул себя в переплёт событий межвселенского масштаба. Харизматичному магу предстоит ответить за все нарушенные временные линии, а также придать значимость событиям сериала «Вандавижн», поскольку Алая Ведьма тоже окажется вовлечена в процесс.

К слову, поставил всё это режиссёр фильмов о Человеке-пауке с Тоби Магуайром — Сэм Рейми. Судя по единственному тизеру, визуальные особенности Стренджа (такие как вездесущие мандалы, иные измерения и яркая магия) останутся, но в этот раз приумноженные противниками из других миров.

«Топ Ган: Мэверик»

Дата выхода: 26 мая

В ролях: Том Круз, Майлз Теллер, Дженнифер Коннелли, Джон Хэмм, Глен Пауэлл

Перезапуск легендарной серии фильмов тоже относится к числу перенесённых из-за пандемии. По сюжету Том Круз играет одного из лучших пилотов ВМФ США по кличке Мэверик, который готовит отряд выпускников для специальной миссии. Ситуация осложняется тем, что в ней будет участвовать сын покойного друга Мэверика, из-за чего пилота мучают воспоминания. Но основная приманка для зрителя состоит, конечно же, не в сюжете, а в зрелищных сражениях истребителей.

«Мир Юрского периода: Господство»

Дата выхода: 9 июня

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Даниэлла Пинеда, Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Сэм Нил

Новый фильм про знаменитый парк с динозаврами сильно расширяется и выходит за привычные границы. В этот раз тираннозавры, птеродактили и прочие чешуйчатые будут терроризировать население в куда больших масштабах, а Крис Пратт наверняка попадёт в ещё одну мемную сцену.

Действие ленты происходит спустя 4 года после финала предыдущей части, где генетически модифицированные динозавры вырвались на свободу и живут бок о бок с гражданами США, которым к этому приходится привыкать.

«Базз Лайтер»

Дата выхода: 15 июня

В ролях: Крис Эванс

Сольный проект про одного из главных героев «Истории игрушек» с этими самыми «Игрушками» никак особо и не связан. Похоже, нас ожидает научно-фантастический мультфильм, рассказывающий реальную предысторию героя, воплощённого в пластике. Впрочем, это тоже интересно — в портфолио Pixar мало научно-фантастических приключенческих мультфильмов.

«Тор: Любовь и гром»

Дата выхода: 7 июля

В ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Тайка Вайтити, Мэтт Дэймон, Кристиан Бэйл

Четвёртая часть приключений скандинавского бога молний обещает быть ещё более безумной, чем предыдущие. Пока что у фильма нет ни трейлера, ни даже официального синопсиса, но можно уверенно сказать, что картина будет как минимум отчасти посвящена космическим приключениям и в ней будут Стражи Галактики. Звучит как отличная рекомендация, не так ли?

«Чёрный Адам»

Дата выхода: 28 июля

В ролях: Сара Шахи, Дуэйн Джонсон, Пирс Броснан, Ной Сентинео, Элдис Ходж

Идея сделать сольный фильм о суперзлодее пока ещё не настолько заезжена, как сольный фильм о супергерое, и «Чёрный Адам» может стать действительно интересным взглядом на классический конфликт. Не менее интересен и выбор актёра на главную роль — Дуэйн «Скала» Джонсон обладает особой харизмой и каким-никаким, но актёрским талантом. Хоть и известен по немного иным ролям, всё-таки.

Как и Шазам, главный герой по имени Тео должен произнести заветное слово и получить силы напрямую от богов Египта. Вместе с новым обликом к нему приходят сверхсила, мудрость, скорость и выносливость, только намерения у этого героя не такие уж и благородные. Дебют Скалы в качестве «злой версии Шазама» ожидается летом.

«Неудержимые 4»

Дата выхода: 4 августа

В ролях: Меган Фокс, Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Энди Гарсиа

Новая часть ностальгического боевика вряд ли будет кардинально отличаться от старых. Это всё ещё наверняка наполненный экшеном и юмором фильм, в котором актёры боевиков старой (Сталлоне, Лундгрен) и новой (Стэйтем, 50 Cent) школ будут отмачивать дурацкие шутки, говорить ванлайнеры и класть неприятелей штабелями.

«Бордерлендс»

Дата выхода: 25 августа

В ролях: Кейт Бланшетт, Хейли Беннетт, Янина Гаванкар, Кевин Харт, Джек Блэк

Киноадаптация известной серии игр не могла стать ничем другим, кроме как комедийным боевиком. Пока что о фильме известно крайне мало, но надежды внушает то, что разработчики из Gearbox и лично Рэнди Питчфорд следили за съёмочной группой. Если фильм действительно собирается к релизу летом, то первый трейлер наверняка не заставит себя долго ждать.

«Миссия невыполнима 7»

Дата выхода: 29 сентября

В ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф

Если такие фильмы как «Дюна», «Морбиус», «Не время умирать» и подобные пострадали от пандемии в вопросе проката, то седьмую часть известной шпионской франшизы напасть затронула на этапе съёмок. Впрочем, они уже давно завершились, фильм находится на монтажном столе и в руках специалистов по компьютерной графике. Смог ли Том Круз поднять планку снятых на натуре трюков ещё выше или в этот раз картина будет брать не самым достоверным экшеном в кино, а чем-то другим? Пока что заявлено, что ответ на этот вопрос мы узнаем в сентябре.

«Хэллоуин заканчивается»

Дата выхода: 13 октября

В ролях: Кайл Ричардс, Джейми Ли Кёртис, Энди Мэтичак, Ник Касл, Джеймс Джуд Кортни

Перезапуск франшизы «Хэллоуин» как-то незаметно подошёл к собственному концу, хотя история Майка Майерса может и продолжиться, как это уже не раз было раньше. Серия классических хорроров про маньяка когда-то давно заложила основы жанра, которые до сих часто можно встретить и в новых сценариях. Вряд ли стоит ожидать от картины чего-то принципиально нового, но как минимум легендарный саундтрек от Джона Карпентера там точно будет.

«Человек-паук: Через вселенные 2»

Дата выхода: 22 октября

В ролях: Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Оскар Айзек, Исса Рэй, Джейк Джонсон

Продолжение красивейшего мультфильма о Человеке-пауке покажет ещё больше вариаций этого самого Человека-паука. В этот раз авторы поставили себе гораздо более грандиозные задачи, из-за чего историю даже пришлось разделить на две части. Ещё сильнее (хотя куда уж) вырастет и визуальная часть: студия обещает, что в этот раз у каждой вселенной будет собственный визуальный стиль. Вместе с этим вырастет и количество Пауков из других миров: например, из новичков в трейлере засветился футуристический Человек-паук 2099.

«Флэш»

Дата выхода: 3 ноября

В ролях: Эзра Миллер, Темуэра Моррисон, Бен Аффлек, Майкл Китон, Майкл Шеннон

История про физика-ядерщика Барри Аллена, который научился нарушать некоторые законы этой науки, похоже, выступит своеобразным «Нет пути домой» для обновлённой киновселенной DC. Основная суперспособность Флэша состоит в том, что он может бегать быстрее скорости света. И, видимо, в этот раз он забежит куда-то не туда.

По слухам, именно этот фильм сделает версию Бэтмена от Бена Аффлека неканоничной, а также введёт несколько новых и неожиданных героев. Пока нет ещё даже первого трейлера, так что остаётся лишь ждать, но, скорее всего, это будет достаточно типичный комиксовый блокбастер.

«Чёрная Пантера: Ваканда навсегда»

Дата выхода: 10 ноября

В ролях: Летишиа Райт, Мартин Фриман, Лупита Нионго, Анджела Бассетт, Дэниэл Калуя

Одна из основных интриг, связанных со второй частью «Чёрной Пантеры», состоит в том, кому отдадут титульную роль. Скончавшийся из-за заболевания Чедвик Боузман не предупредил студию о своём положении заранее, из-за чего замену пришлось готовить в спешном порядке. Так или иначе, несмотря на кадровые сложности и пандемию, картина пока что запланирована на ближайшую осень.

«Аватар 2»

Дата выхода: 15 декабря

В ролях: Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Мишель Йео, Джемейн Клемент

Когда-то давно Джеймс Кэмерон изменил жанр голливудских блокбастеров, причём несколько раз подряд. 13 лет прошло с первого «Аватара», но маэстро всё ещё уверен, что сможет не только повторить, но и приумножить былой успех.

В этот раз, по известной сейчас немногочисленной информации, история сосредоточится на подводных На’ви, что позволит продемонстрировать океаническую жизнь. Первая часть из ряда запланированных продолжений должна выйти уже в этом году, но до этого уже не раз переносилась. Посмотрим, не постигнет ли её та же судьба и в 2022-м.

«Аквамен 2»

Дата выхода: 15 декабря

В ролях: Темуэра Моррисон, Джейсон Момоа, Николь Кидман, Эмбер Хёрд, Яхья Абдул-Матин II, Дольф Лундгрен

Одновременно с возвращением «Аватара» планируется и возвращение Джейсона Момоа в роли Аквамена. О сиквеле подводного комедийного боевика пока что тоже известно мало, но вряд ли создатели далеко отойдут от канвы оригинала — слишком уж удачным он получился. То есть, как и в прошлый раз, это будет супергеройский блокбастер, где грозно выглядящий Момоа смог удивить публику недюжим юмором.

Фильм про Марио (пока без официального названия)

Дата выхода: 21 декабря

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Пратт, Сет Роген, Джек Блэк, Фред Армисен

В прошлом году анонс фильма о главном итальянском водопроводчике от японской компании поднял большую волну. В основном за это нужно благодарить нетипичный кастинг: Крисс Пратт в этом анимационном мультфильме озвучит Марио, Аня Тейлор-Джой — принцессу Пич, Сет Роген — Донки Конга, а Джек Блэк — Боузера. Никаких подробностей о проекте в данный момент нет, кроме того, что это будет анимационный мультфильм, поэтому остаётся ждать новую информацию и первый трейлер.

«Достать ножи 2»

Дата выхода: 2022 год

В ролях: Дэниэл Крэйг, Джессика Хенвик, Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон

Завершим нашу подборку фильмом, который точно находится в производстве, но без точной даты выхода. Продолжение на редкость удачного детектива от молодого режиссёра восьмого эпизода «Звёздных Войн» Райана Джонсона начали создавать сразу после успеха оригинала. К роли пафосного сыщика точно вернётся Дэниэль Крэйг, который с удовольствием сменил одно амплуа мужчины в дорогом костюме на другое. Также в сиквел заглянут Дэйв Батиста, Эдвард Нортон, Джессика Хенвик и другие актёры, которых хотелось бы увидеть на экране поскорее.