Из-за жалоб игроков в Sea of Thieves уменьшили количество кораблей на серверах

После недавнего обновления Sea of Thieves появилась возможность помещать на одном сервере до шести кораблей. Это вызвало у игроков дискомфорт, они стали жаловаться на сломанный баланс и различные ошибки.

Авторы пиратского экшена из студии Rare прислушались к сообществу. Теперь вместо шести кораблей на серверах будет пять. Это поможет вернуть баланс в норму и восстановить количество членов экипажа на одном корабле. Также это должно помочь решить проблему с производительностью на Xbox One.

Sea of Thieves вышла в 2018 году на ПК, Xbox One и Xbox Series. Проект получил в основном положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. Авторы наполняют экшен контентом и постоянно его обновляют.

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