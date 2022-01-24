Из-за жалоб игроков в Sea of Thieves уменьшили количество кораблей на серверах

После недавнего обновления Sea of Thieves появилась возможность помещать на одном сервере до шести кораблей. Это вызвало у игроков дискомфорт, они стали жаловаться на сломанный баланс и различные ошибки.
Авторы пиратского экшена из студии Rare прислушались к сообществу. Теперь вместо шести кораблей на серверах будет пять. Это поможет вернуть баланс в норму и восстановить количество членов экипажа на одном корабле. Также это должно помочь решить проблему с производительностью на Xbox One.
Sea of Thieves вышла в 2018 году на ПК, Xbox One и Xbox Series. Проект получил в основном положительные отзывы как от игроков, так и от критиков. Авторы наполняют экшен контентом и постоянно его обновляют.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 января 2022
-
15:12
-
14:35
-
14:03
-
13:50
-
13:08
-
12:58
-
12:34
-
12:02
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
- 23 января 2022
-
19:05
-
18:23
-
17:24
-
16:20
-
15:05
-
14:19
-
13:25
-
12:35
- 22 января 2022
-
19:14
-
18:36
-
17:50
-
16:36
-
15:24
-
14:25
-
13:40
-
13:13
- 21 января 2022
-
22:29
-
21:34
-
20:45
-
20:17