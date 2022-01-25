По Fall Guys выпустили «Монополию» с бобами и препятствиями

По Fall Guys сделали вариацию «Монополии», о чём сообщили разработчики из Mediatonic вместе с Hasbro. В изменённой настолке игрокам предстоит зарабатывать деньги, как и в оригинале, но делать это необычным способом.

«Монополия» по Fall Guys отличается красочным оформлением, а бобам нужно уклоняться от движущихся препятствий, которые прикрепляются в разных местах карты. В комплекте с настолкой есть два кубика, один из которых нужен для выбивания соперников. Игроки соревнуются для заработка корон и покупки раундов. Цена необычной «Монополии» составляет $ 26 (~2 тыс. рублей) в магазине Amazon.

Фото: Mediatonic/Hasbro

Фото: Mediatonic/Hasbro

Фото: Mediatonic/Hasbro

Fall Guys вышла в августе 2020 года на ПК и PS4 и стала популярной благодаря распространению в PS Plus. В этом году королевская битва должна появиться на Nintendo Switch и Xbox.

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