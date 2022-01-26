В «Бэтмене» Мэтта Ривза не будет истории становления Тёмного Рыцаря

В интервью Esquire режиссёр грядущего «Бэтмена» Мэтт Ривз поделился деталями сюжета. По его словам, он решил не тратить время на историю становления Тёмного рыцаря, которую «и так все знают».

Мы видели её уже много раз. Я сразу понял, что мы не станем показывать историю происхождения, и я горжусь нашим сценарием. Мне кажется, это лучшая из возможных версий истории, которая оправдывает существование другого Бэтмена. Когда ты создаёшь ещё одну версию персонажа, для этого должна быть хорошая причина, и для меня с самого начала одной из главных целей было найти эту причину.

Ранее стало известно, что хронометраж картины составит 2 часа 55 минут — это будет самый длинный фильм о Тёмном Рыцаре. Судя по всему, нас ждёт захватывающая детективная история о неопытном супергерое, впервые надевшем костюм за два года до начала событий ленты.

Также авторы показали новый и очень стильный постер с главными героями картины.

Премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022 года во всех кинотеатрах страны. Ранее исполнитель главной роли Роберт Паттинсон объяснил, почему Тёмный рыцарь никого не убивает.

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