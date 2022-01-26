Авторы стильной аркады по скейтам OlliOlli World выпустили настолько же стильный трейлер

Авторы экшен-платформера про скейтбординг OlliOlli World выпустили атмосферный трейлер. В нём главный герой катается по миру Рэдландии и ищет скейтерских богов, попутно выполняя красивые трюки и преодолевая препятствия.

Мы уже успели поиграть в проект и оценили его по достоинсву. Это очень залипательная игра, в которой попросту приятно проводить время. У OlliOlli World есть все шансы стать новым Tony Hawk's Pro Skater, только в другой стилистике и в 2D. С подробностями можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

Релиз OlliOlli World состоится 8 февраля на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Nintendo Switch.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!