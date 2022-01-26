RPG-стратегия Crusader Kings 3 выйдет на консолях в конце марта

Paradox Interactive анонсировала дату выхода консольных версий RPG-стратегии Crusader Kings 3. Игра доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series уже 29 марта 2022 года.

Авторы стратегии адаптируют её для управления на геймпаде. Также изменят интерфейс, чтобы было удобно играть с больших экранов. PS5-версия получит полную поддержку контроллера DualSense. Например, из геймпада можно будет услышать разные звуки в зависимости от ситуации.

Также разработчики позаботятся о новичках, которые ранее не играли в стратегии. В игре появятся проработанная система подсказок и указаний. В данный момент авторы полируют проект, чтобы он вышел без проблем.

Crusader Kings 3 вышла в 2020 на ПК и получила в основном положительные отзывы от игроков и критиков. В Steam у тайтла 93% положительных отзывов

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