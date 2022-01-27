Новый трейлер Gran Turismo 7 посвятили фишкам PS5

На канале PlayStation появился свежий рекламный трейлер Gran Turismo 7. В нём представлены особенности версии гонки для PS5. Среди них: 3D-звук, поддержка функций DualSense и впечатляющая графика.

Ранее авторы Gran Turismo 7 рассказывали, что благодаря особенностям DualSense смогли сделать каждую гонку особенной. Игроки будут чувствовать крутые повороты, резкие торможения и прочее. Благодаря объёмному звучанию удалось воссоздать эффект настоящей гонки.

24 января стал известен размер проекта без патча первого дня. Если верить аккаунту PlayStation Game Size, игра займёт 90 ГБ — это довольно много. Релиз гоночного симулятора запланирован на 4 марта 2022 года для PS4 и PS5.

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