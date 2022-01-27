Для The Elder Scrolls Online анонсировали следующее расширение — Legacy of the Bretons
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Bethesda представила следующее крупное расширение для The Elder Scrolls Online: в «Бретонском наследии» (Legacy of the Bretons) игроки отправятся на полностью новый для вселенной мир — Высокий остров (High Isle). Ранее он не появлялся в играх серии.
В грядущем дополнении разработчики хотят отойти от традиционных сюжетов про конец света и сосредоточиться на политических интригах и фракционных междоусобицах.
В честь анонса издатель показал дорогой и впечатляющий кинематографический ролик — как и всегда.
The Elder Scrolls Online: Legacy of the Bretons выходит в июне: 6 числа на ПК, Mac и Stadia, а 21-го — на PS5, PS4, Xbox Series и ПК. Как обычно, будет доступно четыре издания: два для новичков и два для активных игроков.
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