Для The Elder Scrolls Online анонсировали следующее расширение — Legacy of the Bretons

Bethesda представила следующее крупное расширение для The Elder Scrolls Online: в «Бретонском наследии» (Legacy of the Bretons) игроки отправятся на полностью новый для вселенной мир — Высокий остров (High Isle). Ранее он не появлялся в играх серии.

В грядущем дополнении разработчики хотят отойти от традиционных сюжетов про конец света и сосредоточиться на политических интригах и фракционных междоусобицах.

В честь анонса издатель показал дорогой и впечатляющий кинематографический ролик — как и всегда.

The Elder Scrolls Online: Legacy of the Bretons выходит в июне: 6 числа на ПК, Mac и Stadia, а 21-го — на PS5, PS4, Xbox Series и ПК. Как обычно, будет доступно четыре издания: два для новичков и два для активных игроков.