В 10-м «Форсаже» может появиться звезда «Аквамена» Джейсон Момоа

Джейсон Момоа ведёт переговоры на роль в следующем «Форсаже», сообщило издание The Hollywood Reporter. Актёр может стать одним из злодеев будущего боевика, но детали пока неизвестны.

По информации The Hollywood Reporter, переговоры уже находятся на финальной стадии. Если они завершатся успешно, Джейсон Момоа присоединится к Вину Дизелю и другим актёрам предстоящего «Форсажа».

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В 10-м «Форсаже» появятся актёры предыдущих фильмов франшизы, среди которых Мишель Родригес, Тайриз Гибсон и Лудакрис. Также ожидается возвращение Шарлиз Терон, но информация пока не подтверждена. Пост режиссёра снова займёт Джастин Лин.

Вин Дизель хотел, чтобы к своей роли в «Форсаже» вернулся и Дуэйн «Скала» Джонсон, но последний ответил решительным отказом.

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