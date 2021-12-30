Дуэйн «Скала» Джонсон отказал в просьбе Вина Дизеля вернуться в «Форсаж»

В ноябре Вин Дизель опубликовал пост в своём «Инстаграмме». В нём он просил Дуэйна «Скалу» Джонсона вернуться во франшизу «Форсаж» и сыграть в финальной десятой части. Актёр всё это время не комментировал ситуацию, однако недавно журналисты CNN взяли небольшое интервью у артиста. В нём он публично отказал Дизелю и назвал его пост манипуляцией.

Я ему прямо сказал, что не вернусь во франшизу. Однако я поддерживаю актёрский состав и всегда буду болеть за успех франшизы. Но нет ни единого шанса, что я вернусь.



Недавний публичный пост Вина — манипуляция. Мне не понравилось, что он упомянул своих детей и Пола Уокера. Они не имеют к этому никакого отношения. Мы уже говорили с ним об этом несколько месяцев назад и пришли к чёткому пониманию.

В конце интервью Джонсон ещё раз пожелал съёмочной команде удачи и выразил уверенность в будущем франшизы.

Вин Дизель и «Скала» снимались в «Форсаже 8». Актёры поссорились на съёмочной площадке — Джонсон обвинил Дизеля в непрофессионализме и частых опозданиях на работу. После этого актёр вернулся к роли Хоббса в спин-оффе серии «Форсаж: Хоббс и Шоу», а затем подтвердил свой уход из франшизы.

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