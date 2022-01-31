Новое шоу PlayStation уже послезавтра. Его посвятили Gran Turismo 7
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Sony в социальных сетях назвала дату проведения следующей презентации State of Play. Она состоится в ночь на 3 февраля в 1:00 мск. Шоу полностью сосредоточат на Gran Turismo 7.
Авторы гоночного симулятора покажут 30 минут игрового процесса с PlayStation 5 и раскроют некоторые подробности. Вероятно, ждать других игр на презентации не стоит.
В начале января известный инсайдер Том Хендерсон рассказал, что в первой половине февраля Sony может провести большую презентацию, а не просто State of Play. Действительно ли компания планирует провести ещё одно шоу в феврале — неизвестно.
Релиз Gran Turismo 7 состоится 4 марта на PS4 и PS5.
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