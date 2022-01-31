Фанат GTA воссоздал в реальности сцену секса с проституткой

Геймеры очень любят ностальгировать по любимым играм из детства и с улыбкой вспоминать их огрехи. Так, пользователь Reddit под ником DaWeyHowBoutDah решил записать небольшой и очень забавный скетч на тему GTA.
В нём автор воспроизвёл типичную сцену из San Andreas и Vice City — проститутка подходит к машине главного героя, а тот резко уезжает. Модельку девушки отталкивает назад, а затем она с каменным лицом возвращается к своим делам с типичной анимацией походки — как будто ничего не произошло.
В комментариях пользователи отметили, что, когда они играли в GTA в детстве, подобная реакция ботов им казалась вполне реалистичной. И только спустя годы взросления и игровой практики пришло осознание нелепости происходящего. Автора похвалили за его работу и поблагодарили его за прилив ностальгии.
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