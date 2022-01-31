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Началась интеграция Discord и PlayStation. Все подробности

Началась интеграция Discord и PlayStation. Все подробности
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Sony в конце января решила выпустить как можно больше новостей — тут и State of Play по Gran Turismo 7, и покупка Bungie, и теперь начало интеграции PlayStation с Discord.

Владельцы консолей могут связать свою учётную запись PSN с Discord. Благодаря этому в профиле мессенджера будет демонстрироваться игра, в которую в реальном времени играет пользователь — функция работает как с PS4, так и с PS5. Аналогичная возможность существует на Xbox уже несколько лет.

К сожалению, Sony и Discord не торопятся подтверждать или опровергать появление приложения Discord для голосового чата на консолях. Если вся интеграция остановится лишь на отображении актуальной игры, то подобный функционал сложно назвать полезным — в отличие от внедрения популярного голосового чата.

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