Началась интеграция Discord и PlayStation. Все подробности

Sony в конце января решила выпустить как можно больше новостей — тут и State of Play по Gran Turismo 7, и покупка Bungie, и теперь начало интеграции PlayStation с Discord.

Владельцы консолей могут связать свою учётную запись PSN с Discord. Благодаря этому в профиле мессенджера будет демонстрироваться игра, в которую в реальном времени играет пользователь — функция работает как с PS4, так и с PS5. Аналогичная возможность существует на Xbox уже несколько лет.

К сожалению, Sony и Discord не торопятся подтверждать или опровергать появление приложения Discord для голосового чата на консолях. Если вся интеграция остановится лишь на отображении актуальной игры, то подобный функционал сложно назвать полезным — в отличие от внедрения популярного голосового чата.