Мобильную Apex Legends уже тестируют игроки из разных стран. Релиз близок?

Respawn объявила, что совсем скоро состоится «мягкий запуск» мобильной версии Apex Legends на Android. Это значит, что в тестировании проекта смогут поучаствовать ещё больше представителей разных стран. Об этом создатели игры рассказали в соцсетях.
Жители некоторых государств теперь могут подать заявку на участие в бета-тесте игры на специальной странице Google Play. Среди них: Аргентина, Колумбия, Перу, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия. Разработчики пообещали другие крупные новости по проекту совсем скоро.
Когда состоится полноценный запуск Apex Legends Mobile, неизвестно. Участники тестирования отмечают, что мобильная версия сильно напоминает компьютерную в плане геймплея, но со своими особенностями. Разработчики заверяют, что она будет полностью бесплатной, как и оригинал. При этом у игры будут собственные боевые пропуски и различные ивенты.
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