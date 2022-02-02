В PlayStation Store началась распродажа с хорошими скидками

В PlayStation Store началась новая распродажа под названием «Выбор критиков». В акции участвует множество игр, включая осенние новинки.

Самые интересные предложения:

С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 17 февраля 1:00 мск.

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