В PlayStation Store началась распродажа с хорошими скидками
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В PlayStation Store началась новая распродажа под названием «Выбор критиков». В акции участвует множество игр, включая осенние новинки.
Самые интересные предложения:
- Call of Duty: Vanguard — 3184 рубля (вместо 4899 рублей)
- «Стражи Галактики» — 2999 рублей (вместо 4999 рублей)
- Final Fantasy VII Remake Intergrade — 1599 рублей (вместо 3999 рублей)
- Deathloop — 2999 рублей (вместо 4999 рублей)
- Diablo 2: Resurrected — 1874 рубля (вместо 2499 рублей)
- It Takes Two — 1449 рублей (вместо 2899 рублей)
- Riders Republic — 2249 рублей (вместо 4499 рублей)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition — 2039 рублей (вместо 3399 рублей)
- Kena: Bridge of Spirits — 1994 рубля (вместо 2849 рублей)
- Mass Effect: Legendary Edition — 2449 рублей (вместо 4899 рублей)
- Ghost of Tsushima: Director's Cut — 3549 рублей (вместо 4999 рублей)
- «Человек-паук: Майлз Моралес» — 2880 рублей (вместо 4299 рублей)
С полным списком предложений можно ознакомиться на странице распродажи. Акция продлится до 17 февраля 1:00 мск.
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