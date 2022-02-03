Петицию за Days Gone 2 подписали почти 150 тысяч человек

Days Gone вышла весной 2019 года на PS4 и получила смешанные отзывы от критиков. Пресса отмечала, что игра слишком затянута, механики не отполированы, при этом проект страдает от кучи багов. Игроки же приняли Days Gone более благосклонно, в особенности отмечая порт на ПК. В Steam у игры 93% положительных отзывов на основе 20 тысяч рецензий.

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В прошлом апреле издание Bloomberg выпустило материал, в котором рассказало о трудностях разработки Days Gone и о судьбе продолжения. По данным журналистов, Sony не одобрила сиквел из-за невысоких оценок игры и неоднозначного имиджа проекта. Фанаты тут же создали петицию с призывом к издательству пересмотреть своё решение. В своём обращении они отметили, что «миллионы фанатов PlayStation по всему миру хотят увидеть продолжение Days Gone».

Петиция с требованием выпустить продолжение Days Gone

Спустя 10 месяцев петиция набрала почти 146 тысяч подписей. Судя по всему, многие игроки действительно хотят увидеть сиквел и ждут официального ответа от Sony. Ведь в какой-то момент подписей станет так много, что даже крупная японская компания не сможет не прокомментировать ситуацию.

Ранее создатель Days Gone Джефф Росс поделился планами студии на продолжение. Мир должен был стать более динамичным и опасным, главный герой научился бы плавать и сохранил бы все навыки из первой части. Увидим ли мы когда-то реализацию этих наработок, неизвестно.

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