Ещё одна возможность взять RTX 3050 будет 8 февраля

Российский ритейлер DNS объявил о проведении второй волны продаж видеокарт RTX 3050. Купить устройство можно будет в 10:00 мск 8 февраля. Список моделей будет доступен ближе к началу продаж.
По словам магазина, запуск первой волны получится по-настоящему горячим. Люди в очередной раз выливали много негатива из-за проблем и скандального фото. DNS отметил, что ситуацию усугубили ошибки в работе системы и «трактовка информации с желтушными заголовками СМИ».
Обо всей ситуации высказался генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев. Он признал ошибку магазина и отметил плохую организованность продаж.
Ритейлер предположил, что вторая волна станет заключительной, но всё равно призвал следить за новостями.
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