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Авторы «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 поздравили Techland с релизом Dying Light 2

Авторы «Ведьмака 3» и Cyberpunk 2077 поздравили Techland с релизом Dying Light 2
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Студия CD Projekt RED в социальных сетях поздравила Techland с запуском Dying Light 2. В своём поздравлении команда уточнила, что появился ещё один город, который нужно сжечь, отсылая на Cyberpunk 2077.

Также CD Projekt RED опубликовала арт, на котором можно увидеть протагониста зомби-экшена Эйдена и главного героя из Cyberpunk 2077 по имени Ви. Рядом с первым находится самодельный топор из трубы, а позади Ви красуется катана прямиком из будущего.

Dying Light 2 уже вышла на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Критики приняли игру тепло, но отметили ряд проблем. Реакция игроков тоже не заставила себя долго ждать. Отзывы аудитории в основном положительные, но многие жалуются на проблемы с оптимизацией.

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