В Dying Light 2 нашли знакомое оружие из Cyberpunk 2077

Игроки продолжают находить отсылки и пасхалки в Dying Light 2. Пользователь под ником Punish выпустил видео, посвящённое очень крутому оружию — «кибер-протезам 2177». Как нетрудно догадаться, это отсылка на «Легендарные когти богомола» из Cyberpunk 2077. Геймер опубликовал гайд с точным местонахождением снаряжения.

Для начала необходимо забраться на самое высокое здание в игре — телевышку. После этого нужно спрыгнуть на соседний небоскрёб. Затем нужно оглядеться и увидеть непримечательный на первый взгляд небоскрёб и долететь до него с помощью параплана. Там Эйдена будет ждать Ликвидатор, который подарит герою тот самый чертёж оружия, после чего загадочный персонаж неожиданно растворится в воздухе.

Dying Light 2 вышла 4 февраля и показывает отличные результаты — пиковый онлайн проекта в Steam достиг 274 983 человека. Не рады игре разве что итальянские игроки, которые жалуются на отсутствие родной озвучки и обвиняют разработчиков в итальянофобии.

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