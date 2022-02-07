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Появился геймплей дополнения про Иосифа Сида для Far Cry 6

Появился геймплей дополнения про Иосифа Сида для Far Cry 6
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Издание IGN опубликовало почти 20 минут игрового процесса дополнения «Коллапс» для Far Cry 6 с Иосифом Сидом из Far Cry 5. В ролике протагонист расправляется с противниками и продвигается дальше.

По духу геймплей дополнений напоминает жанр рогалик. Игрокам нужно будет проходить уровни, устранять противников и в процессе улучшать персонажа. Также можно узнать элементы истории Сида. Предыдущие два DLC выполнены в таком же стиле. «Коллапс» станет завершающим дополнением.

Релиз расширения «Коллапс» состоится уже завтра, 8 февраля. Far Cry 6 вышла осенью 2021 года. Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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