Во втором сезоне Call of Duty: Warzone и Vanguard появятся танки

Запуск второго сезона Call of Duty: Warzone и Vanguard состоится 14 февраля, о чём разработчики напомнили в «Твиттере» с помощью арта и сообщения. В нём они указали, что игрокам нужно подготовиться к появлению бронетехники.
Возможно, в шутеры добавят режим с танковыми сражениями вроде «Наземных войн» и специальную бронированную технику в королевскую битву. Ранее этот арт, который должен стать загрузочным экраном, и показанных на нём оперативников раскрыли датамайнеры.
Изначально второй сезон Warzone и Vanguard должны были запустить 2 февраля. Старт перенесли из-за технических проблем шутеров и баланса, которые разработчики хотят исправить.
Call of Duty: Warzone и Vanguard доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 7 февраля 2022
-
23:36
-
23:00
-
22:23
-
21:52
-
21:34
-
20:30
-
19:59
-
19:42
-
19:21
-
19:06
-
18:58
-
18:44
-
18:10
-
17:31
-
16:47
-
15:29
-
15:17
-
14:54
-
14:31
-
14:14
-
14:02
-
13:41
-
13:02
-
12:34
-
12:16
-
11:57
-
11:24
-
10:56
-
10:24
-
09:55
-
09:23
-
08:54
-
08:26
- 6 февраля 2022
-
18:52
-
18:20