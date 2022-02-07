Во втором сезоне Call of Duty: Warzone и Vanguard появятся танки

Запуск второго сезона Call of Duty: Warzone и Vanguard состоится 14 февраля, о чём разработчики напомнили в «Твиттере»‎ с помощью арта и сообщения. В нём они указали, что игрокам нужно подготовиться к появлению бронетехники.

Возможно, в шутеры добавят режим с танковыми сражениями вроде «Наземных войн»‎ и специальную бронированную технику в королевскую битву. Ранее этот арт, который должен стать загрузочным экраном, и показанных на нём оперативников раскрыли датамайнеры.

Изначально второй сезон Warzone и Vanguard должны были запустить 2 февраля. Старт перенесли из-за технических проблем шутеров и баланса, которые разработчики хотят исправить.

Call of Duty: Warzone и Vanguard доступны на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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